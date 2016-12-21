Son Dakika! IŞİD Türk askerine saldırdı: 4 şehit 15 yaralı!







Operasyona katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. Çatışmanın sürdüğü bildiriliyor.





Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre El Bab ve civarında süren çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren Türk Silalı Kuvvetleri unsurlarından 4 asker şehit oldu, biri ağır olmak üzere 15 asker yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, tedavileri başladı. Ağır yaralı askerin hayati tehlikesi bulunuyor.





Çatışmaların El Bab merkezde bulunan ve uzun süredir hastane özelliğini yitirip teröristlerin barınma ve silah/cephane deposu haline getirdiği büyükşehir hastanesi civarında sürdüğü bildiriliyor.





Hastanenin bulunduğu bölgenin teröristlerce yoğun şekilde korunduğu ve El Bab'a hakim bir tepede bulunduğu belirtiliyor.





Bölgede çatışmalar devam ediyor.