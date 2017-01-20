IŞİD Türk askerine saldırdı: 5 şehit 9 yaralı!

IŞİD bombalı araçla saldırdı: Beş şehit, dokuz yaralı





Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos’ta başlatılan ve 150’nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra IŞİD terör örgütü saldırı düzenledi. Teröristlerin bombalı saldırısında beş askerimiz şehit düşerken, dokuz askerimiz de yaralandı.







Saldırının ardından IŞİD terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.