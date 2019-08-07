Suriye'de saldırı: Üçü çocuk beş sivil öldü

Saldırı, Haseke’nin Kamışlı ilçesinde, el Kahtaniye’de düzenlendi. Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre aralarında çocukların da bulunduğu siviller ölürken, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölen beş kişinin de sivil olduğunu duyurdu.







Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Fakat IŞİD’in son günlerde bölgede düzenlenen bir dizi bombalı saldırıyı ve kundaklamayı üstlendiği biliniyor.





SDG Suriye’de IŞİD’in kontrol ettiği son yerleşim birimi olan Bağuz’u mart ayında temizlemişti. Ancak Pentagon, “IŞİD Suriye’de yeniden diriliyor” uyarısı yaptı. Pentagon’un raporunda “Her ne kadar IŞİD bölgesel ‘halifeliğini’ kaybetmiş olsa da, direnme kabiliyetlerini Irak’ta kuvvetlendirdi ve Suriye’de yeniden dirilmekte.” ifadeleri yer alıyor.