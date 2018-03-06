Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de Rus uçağı düştü: 32 ölü /06 Mart 2018 22:18

Suriye'de Rus uçağı düştü: 32 ölü

Suriye’de Rusya’ya ait bir askeri nakliye uçağı düştü. Reuters haber ajansı uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırılan bilgilere göre uçaktaki 6 mürettebat ve 26 yolcudan kurtulan olmadı.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye’deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 26 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi.

İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi. Şubat ayında muhalifler İdlib’de bir Rus Su-25 savaş jetini düşürmüştü. Uçaktaki pilotun ölmüştü.
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