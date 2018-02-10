Suriye'de İsrail savaş uçağı düşürüldü

uriye'de İsrail'e ait bir savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Hava savuna sistemimiz bir İsrail savaş uçağını düşürdü" denildi.





İsrail ordusu da Suriye'den havalanan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü ve buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.





Ordunun, buna karşılık olarak Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.





İsrail ordusu, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Suriye'den İsrail uçaklarına ateş açıldığını açıklamıştı.





Olayla ilgili İran'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.