Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'de İsrail-İran cepheleşmesi kontrolden çıkabilir /01 Temmuz 2018 09:08

Suriye'de İsrail-İran cepheleşmesi kontrolden çıkabilir

Bogdanov, Suriye’de İsrail'le İran’ın karşılıklı saldırılarının, ayrıca İsrail uçaklarının ‘girişken’ eylemlerinin kontrolden çıkmasının ve tüm bölgede ‘çok ciddi’ gerilime yol açabilecek olmasının Rusya tarafından tehlike olarak değerlendirildiğini belirtti.

SHABER3.COM

srail'de yayın yapan KAN televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ''Bu olayların, bu karşılıklı saldırıların ve hatta İsrail uçaklarının Suriye topraklarındaki bazı tesislere yaptığı girişken saldırıların, bir anda kontrolden çıkarak tüm bölgedeki durumun çok ciddi bir şekilde kötüleşmesine yol açabileceğini tehlike olarak görüyoruz'' dedi.
'KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL'

''Elbette ki bu durumun ne Rusya Federasyonu'nun ne de İsrail devletinin yararına olduğunu düşünüyorum'' uyarısı yapan Bogdanov, Rusya'nın bu durum hakkında siyasi yönetimden istihbarat servislerine çeşitli kurumlar kanalından ‘çok sıkı temas' halinde olduğu İsrail ile görüşmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

İSRAİL'İN GEREKÇESİ İRAN

İran'ı, Suriye'yi düşman bir toprağa dönüştürmeye çalışmakla suçlayan İsrail, İranlıların Suriye'deki askeri tesislerine sürekli olarak saldırıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye'de İsrail-İran cepheleşmesi kontrolden çıkabilir Sonraki Haber >>

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Avrupa'nın Hizmer Hareketine bakışı değişir mi?

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:24