Suriye'de İsrail-İran cepheleşmesi kontrolden çıkabilir

srail'de yayın yapan KAN televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ''Bu olayların, bu karşılıklı saldırıların ve hatta İsrail uçaklarının Suriye topraklarındaki bazı tesislere yaptığı girişken saldırıların, bir anda kontrolden çıkarak tüm bölgedeki durumun çok ciddi bir şekilde kötüleşmesine yol açabileceğini tehlike olarak görüyoruz'' dedi.

'KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL'





''Elbette ki bu durumun ne Rusya Federasyonu'nun ne de İsrail devletinin yararına olduğunu düşünüyorum'' uyarısı yapan Bogdanov, Rusya'nın bu durum hakkında siyasi yönetimden istihbarat servislerine çeşitli kurumlar kanalından ‘çok sıkı temas' halinde olduğu İsrail ile görüşmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.





İSRAİL'İN GEREKÇESİ İRAN





İran'ı, Suriye'yi düşman bir toprağa dönüştürmeye çalışmakla suçlayan İsrail, İranlıların Suriye'deki askeri tesislerine sürekli olarak saldırıyor.