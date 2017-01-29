Samanyolu Haber /Gündem / Suriye topraklarında 56. şehit /29 Ocak 2017 19:56

Suriye topraklarında 56. şehit

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü IŞİD’in saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit uzman çavuş Ayhan Elmacı, El Bab operasyonunda verdiğimiz 56. şehit olarak kayıtlara geçti.

Suriye topraklarında 56. şehit


Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos’ta başlatılan ve 159’uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde IŞİD terör örgütü saldırı düzenledi. Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis’te tedaviye alınırken, şehit uzman çavuşun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Elmacı, saat 17.30’da düzenlenecek törenle memleketi İzmir’e gönderilecek.
<< Önceki Haber Suriye topraklarında 56. şehit Sonraki Haber >>

Belediye otobüsünde dehşet anları

Belediye otobüsünde dehşet anları

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Türk Bayrağı'nın ismi değişsin diyen Hilal Kaplan'dan Bahçeli güzellemeleri

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Kuytul başkanlık sistemini ağır sözlerle eleştirdi

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Yürüdüğünüz yol, Peygamber yolu...

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Mehmet Okur referandum kararını açıkladı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Uçak herkesin gözü önünde nehre çakıldı

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan Hizmet'e yapacağı zulmü 15 yıl önce tek tek anlatmış!

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı

İşte Öğretmenlerin öğrencileri ile kavuşma anı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:21