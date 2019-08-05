Suriye sınırında hareketlilik

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile bitişik yerleşim yeri olan Suriye tarafındaki Tel Abyad’da bölgeyi kontrol altında tutan YPG'nin bayrakları indirildi.





YPG bayraklarının bugün öğleden sonra indirildiği bildiriliyor. Akçakale’den rahatlıkla görülen bayrağın yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı.







ERDOĞAN "FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ" DEMİŞTİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bursa'da yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyine dair, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. O bölgede güvenlik koridoru oluşmalı." demişti.



















