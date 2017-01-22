Suriye Ordusu TSK'ya 13 km yaklaştı

4 köyü ele geçiren Esad güçleri, El Bab’a güney yönünden 10-13 kilometre mesafede bulunuyor.







El Bab’ı kuzey ve batıdan kuşatma altına alan Türk birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu ise doğudaki Kabaşin ve Sulfaniyah bölgesinden kuşatmayı daraltmayı hedefliyor. El Bab’ın batısında ise IŞİD’in daha derinlikli bir bölgeyi kontrol ettiği belirtilirken rejim güçlerinin bu bölgede operasyona başlamaları, YPG’nin yine ikinci plana itilmesine neden oldu. Bölgedeki askeri kaynaklar, “El Bab’ın batıdan kuşatılmasıyla YPG’nin bu ilçeyi ele geçirme umudu ortadan kalkmıştı. Şimdi rejimin El Bab’ın batısındaki IŞİD bölgesine yönelmesi YPG için ikinci olumsuzluk” dedi. Rejim güçlerinin, El Bab’daki operasyonlarının Türkiye ile Rusya arasında hava unsurlarının koordine edilmesini içeren mutabakatın ardından gelmesi dikkat çekiyor. Askeri kaynaklar, dolaylı olarak Esad rejiminin de bu mutabakatta yer aldığını vurguladı.