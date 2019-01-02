Samanyolu Haber /Dünya / Suriye Ordusu: 400 YPG'li Menbiç'ten çıktı, kontrol bizde /02 Ocak 2019 22:46

Suriye Ordusu: 400 YPG'li Menbiç'ten çıktı, kontrol bizde

Suriye yönetimi, ülkenin kuzeyi ile ilgili varılan anlaşma gereği 400 YPG mensubunun Menbiç'ten çekildiğini açıkladı. YPG, Menbiç'te kontrolü devralması için Şam'a çağrıda bulunmuştu.

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Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Menbiç'te bulunan yaklaşık 400 YPG mensubunun kentten çekildiğini bildirdi. 

Açıklamada, YPG'nin çekilme adımının Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerin normal hayata döndürülmesi konusunda yapılan anlaşma çerçevesinde atıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca Türkiye sınırındaki kentten ayrılan YPG'lilere ait olduğunu belirttiği çok sayıda araçtan oluşan bir konvoyun görüntülerini yayınladı. Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu milis gücü YPG'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

YPG 28 Aralık'ta, Türkiye'nin askeri harekat düzenleyeceğini açıkladığı Menbiç'i koruması ve kentin kontrolünü devralması için Şam yönetimine çağrıda bulunmuştu. Suriye ordusu aynı gün Menbiç'e girdiklerini ilan etse de bu bilgi ABD tarafından yalanlanmıştı. YPG'nin Menbiç'teki varlığı kenti 2016'da IŞİD'in elinden kurtardığından beri sürüyordu. ABD'nin Suriye'de halen bulunan az sayıdaki askeri de bu bölgede devriye geziyor.

YPG'nin, Türkiye'nin olası operasyonu karşısındaki endişeleri, ABD'nin bölgeden asker çekme kararının ardından daha da artmıştı. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önderliğinde Ankara'dan Moskova'ya giden bir heyet Suriye'nin kuzeyineki son gelişmelerle ilgili Rus yetkililerle görüşmeler yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sahadaki adımların koordinasyonu konusunda Ankara ve Moskova arasında uzlaşma sağlandığını açıklamıştı.
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