Samanyolu Haber /Gündem / Suriye operasyonu söylentisi Dolar'ı zıplattı /12 Aralık 2018 15:37

Suriye operasyonu söylentisi Dolar'ı zıplattı

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon yapılacağı açıklamasının ardından gün içi zirvesini gördü.

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Doların küresel piyasalarda değer kazanmasına paralel baskı altında kalan Türk Lirası, Erdoğan'ın "birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna harekat başlatılacağı" açıklamasıyla dolar karşısında gün içi en düşük seviyesini test etti.

Açıklama öncesinde 5.37 civarında hareket eden dolar/TL kuru, 5.40 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.3818 seviyesinde bulunuyor.

Dünya'nın haberine göre uzmanlar, harekat açıklamasının jeopolitik riskler ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri yeniden gündeme getireceğini belirtiyor.

Dolar/TL'nin seyri üzerinde asıl belirleyici yarın yapılacak TCMB PPK toplantısı kararları olacak. Piyasa beklentisi faizlerin yüzde 24 seviyesinde tutulacağı yönünde.

Ayrıca Fed toplantısı da bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın 19 Aralık'taki toplantısında faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken Trump, bugün verdiği bir mülakatta bunun 'akılsızca' bir hamle olacağını söyledi.
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