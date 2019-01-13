Samanyolu Haber /Dünya / Suriye Menbiç'e asker yığıyor /13 Ocak 2019 17:18

Suriye Menbiç'e asker yığıyor

ABD'nin Suriye'den asker çekmeye başlamasının ve Türkiye'nin operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye'de dikkatler Mınbiç'te. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, uluslararası haber ajansı Reuters, Esad rejiminin Mınbiç'e askeri yığınak yapmaya başladığını duyurdu.

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Haberde, Şam rejiminin Mınbiç'in kuzeybatısına askeri yığınak yapmaya başladığı belirtilirken, bölgeye tanklar, toplar ve askerlerin de sevk edildiği belirtildi. Reuters'a konuşan Suriyeli askerler "Yabancı güçlerden gelebilecek her türlü saldırıya her an yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"3 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ"

Mınbiç 2011'de Suriye iç savaşı başladığından bu yana 3 kez el değiştirdi. Önce Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye rejim güçlerinden alındı. Şehir daha sonra IŞİD kontrolüne geçti. Türkiye sınırına 30 km mesafedeki Mınbiç, 2016'da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (QSD) tarafından IŞİD'den geri alındı.
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