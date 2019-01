Suriye Menbiç'e asker yığıyor

Haberde, Şam rejiminin Mınbiç'in kuzeybatısına askeri yığınak yapmaya başladığı belirtilirken, bölgeye tanklar, toplar ve askerlerin de sevk edildiği belirtildi. Reuters'a konuşan Suriyeli askerler "Yabancı güçlerden gelebilecek her türlü saldırıya her an yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.







"3 KEZ EL DEĞİŞTİRDİ"





Mınbiç 2011'de Suriye iç savaşı başladığından bu yana 3 kez el değiştirdi. Önce Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye rejim güçlerinden alındı. Şehir daha sonra IŞİD kontrolüne geçti. Türkiye sınırına 30 km mesafedeki Mınbiç, 2016'da ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (QSD) tarafından IŞİD'den geri alındı.