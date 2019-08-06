Samanyolu Haber /Dünya / Suriye medyasından yeni ABD iddiası... /06 Ağustos 2019 22:01

Suriye medyasından yeni ABD iddiası...

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’ne destek için Irak’ın kuzeyinden Kamışlı’ya 200 askeri araç geçirdiğini duyurdu.

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Suriye resmi haber ajansı SANA, yerel kaynaklara ve çeşitli yerel medya organlarına dayandırdığı haberinde ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve YPG’ye destek için Kamışlı kentine 200 askeri araç geçirdiğini duyurdu.

SANA’nın haberine göre ABD askeri araç ve lojistik destek yüklü 200 büyük kamyonu Kamışlı kentine Irak’ın kuzeyinden gayri meşru olarak açılan Simalka adlı geçitten geçirdi.

Öte yandan SANA, yerel medyada SDG ve YPG’nin İsrail ile farklı alanlarda ilişkiler geliştirdiğinin de vurgulandığını kaydetti.

SANA’nın haberine göre, yaklaşık bir ay önce çıkan medya raporlarında SDG ve YPG’nin ABD güçleri ile ele geçirdikleri tüm petrol ürünlerinin İsrailli Kahana adlı şirket aracılığıyla satılmasını öngören bir anlaşma imzaladıkları belirtilmişti.
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