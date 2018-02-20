Samanyolu Haber /Gündem / 'Suriye hükümet güçleri, topçu atışlarına rağmen Afrin'e girdi' /20 Şubat 2018 22:49

'Suriye hükümet güçleri, topçu atışlarına rağmen Afrin'e girdi'

Topçu atışları nedeniyle Afrin girişinde geri çekildiği ileri sürülen Suriye hükümet güçlerinin, TSK'nın uyarı atışlarına rağmen kente giriş yaptığı iddia ediliyor.

SHABER3.COM

Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin, YPG kontrolündeki Afrin bölgesine girdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu, kamuflaj kıyafetli ve silahlı kişileri taşıyan yaklaşık 20 araçlık konvoyu, Kürtlerin kontrolündeki bir güvenlik noktasından geçerken görüntüledi. Suriye bayrakları sallayan milislerin zafer işareti yaptığı görüldü.

Rejim müttefiki Hizbullah'a bağlı askeri medya birimi, Halep'ten yola çıkan milislerin, Nubul köyünün kuzeyindeki El Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin'e girdiğini duyurdu.

Rejim yanlısı milislerin Afrin bölgesine girdiğini bildiren bir diğer kaynak da Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi oldu. Gözlemevi direktörü Rami Abdül Rahman milislerin sayısını "yüzlerce" olarak tanımladı.

YPG sözcüsü Nuri Mahmud, Afrin'e yollanan rejim yanlısı birliklerin Türkiye sınırına konuşlanacağını söyledi. Mahmud, "Göreve çağrılan Suriye hükümeti, sınır boyunca konuşlanmaları ve Suriye toprakları ile sınırlarının bütünlüğünün savunmasına katılmaları için bugün askeri birimlerini gönderdi" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Suriye hükümet güçleri, topçu atışlarına rağmen... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:52:55