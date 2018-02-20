'Suriye hükümet güçleri, topçu atışlarına rağmen Afrin'e girdi'

Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin, YPG kontrolündeki Afrin bölgesine girdiği bildirildi.





Suriye devlet televizyonu, kamuflaj kıyafetli ve silahlı kişileri taşıyan yaklaşık 20 araçlık konvoyu, Kürtlerin kontrolündeki bir güvenlik noktasından geçerken görüntüledi. Suriye bayrakları sallayan milislerin zafer işareti yaptığı görüldü.





Rejim müttefiki Hizbullah'a bağlı askeri medya birimi, Halep'ten yola çıkan milislerin, Nubul köyünün kuzeyindeki El Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin'e girdiğini duyurdu.





Rejim yanlısı milislerin Afrin bölgesine girdiğini bildiren bir diğer kaynak da Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi oldu. Gözlemevi direktörü Rami Abdül Rahman milislerin sayısını "yüzlerce" olarak tanımladı.





YPG sözcüsü Nuri Mahmud, Afrin'e yollanan rejim yanlısı birliklerin Türkiye sınırına konuşlanacağını söyledi. Mahmud, "Göreve çağrılan Suriye hükümeti, sınır boyunca konuşlanmaları ve Suriye toprakları ile sınırlarının bütünlüğünün savunmasına katılmaları için bugün askeri birimlerini gönderdi" dedi.