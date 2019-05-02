Samanyolu Haber /Gündem / Suriye Dışişleri'nden Türkiye çıkışı... /02 Mayıs 2019 22:50

Suriye Dışişleri'nden Türkiye çıkışı...

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, "Türkiye'nin desteğini alan militanların Suriye topraklarının bir kısmını ellerinde tutması bizim için kabul edilemez. Türkiye, Suriye ordusunun her karış toprağı geri alacağını bilsin." dedi.

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Lübnan'da yayın yapan El Mayadin televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'in haberine göre, İdlib'in militanların kontrolünde kalmaya devam etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, "Türkiye'nin desteğini alan militanların Suriye topraklarının bir kısmını ellerinde tutması bizim için kabul edilemez." dedi.

"HER KARIŞ TOPRAĞI GERİ ALACAĞIZ"

Hükümet güçlerinin Suriye topraklarının her santimetresini yeniden kontrolü altına alacağını söyleyen Mikdad, "Türkiye, Suriye hükümetinin ve ordusunun her karış toprağı savaşarak geri alma konusunda tamamen kararlı olduğunu bilsin." ifadelerini kullandı.
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