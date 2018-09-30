Samanyolu Haber /Dünya / Suriye dışişleri: İdlib'deki militanlar Türkiye'den geldi, Türkiye'ye gitsin /30 Eylül 2018 18:04

Suriye dışişleri: İdlib'deki militanlar Türkiye'den geldi, Türkiye'ye gitsin

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Nusra'nın İdlib'deki silahsız bölgeden tahliyesi sorununu Türkiye'nin çözebileceğini belirtti.

SHABER3.COM

Russia Today'e konuşan Muallim, "İdlib'e gelenler, oraya Türkiye'den giriş yaptı, bu yüzden orada kimler bulunuyor, oraya nasıl ve nereden girdiler, Türkler bunu biliyor. Onların Türkiye'ye dönmesi de doğal olur" dedi.
Militanların da silahlarını bırakıp genel aftan yararlanarak ve evlerine geri dönerek bölgesel barış süreçlerine katılabileceğini dile getiren Muallim, şunları söyledi:

"Nihayetinde onlar Suriye vatandaşı, onların kendi hakları ve yükümlülükleri var. Yani çözüm mümkün, Türkiye de her birisini biliyor."

'S-300 SEVKİ, ZAMANINDA ATILMIŞ BİR ADIM OLDU'

Rusya'dan aldıkları S-300 hava savunma sistemlerinin saldırı değil savunma amaçlı olduğunu hatırlatan Suriyeli bakan, bu sistemi Suriye hava sahasını korumak için aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Suriye semalarını korumanın önemini analiz edersek bunun savaş değil, güvenlik ve istikrarın belirtisi olduğunu görürüz."

Muallim, "Bunun çok zamanında atılmış bir adım olduğunu ve çabalarından dolayı Rusya'ya minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum" diye ekledi.

'İSRAİL'E YANIT İÇİN S-300 YETERLİ'

İsrail'in, İran'ın Suriye'deki varlığı bağlamındaki tehditlerini değerlendiren Muallim, "Her halükârda, bu tehditlere yanıt vermek için S-300 yeterli" dedi.
İranlı askerlerin Suriye topraklarında tamamen yasal temelde danışmanlar olarak bulunduğunu kaydeden Muallim, "Suriye-İran ilişkileri pazarlık konusu değil. Bu ilişkiler, bağımsızlığını savunan iki bağımsız ülkenin kararına dayanıyor" ifadelerini kullandı.

'KÜRTLER AYRILIKÇILIKTA ISRAR EDERSE ASKERİ ÇÖZÜME BAŞVURABİLİRİZ'

Suriye halkının ayrılıkçılığı kabul etmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı, Kürt asıllı vatandaşların yaşadığı bölgelerde ayrılıkçılık sohbetlerinin yapılmadığını dile getirdi.

Ancak bu konuda ABD'nin yaptığının tehlikeli olduğunu kaydeden Muallim, "Amerika, Suriye yönetiminden izin almadan bu bölgeye geldi, bu yüzden oradaki varlığı gayri meşru. Onlar yasadışı olarak oraya kendi askeri üslerini kurmaya başladı. Bu nedenle, sorunu zorlaştıran Kürtler değil, Amerikan varlığı olduğunu söylüyorum. Bu varlık Kürtlere, Şam'daki meşru yönetimin kapsamı dışında hareket etme umudunu veriyor" dedi.

Bunun yanılsama olduğunu kaydeden Suriyeli bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler, büyük devletlerin onları kendi amaçları doğrultusunda kullanıp sonra yalnız bıraktığı geçen yüzyılın deneylerinden ders çıkarmalı. Suriye devleti onları yalnız bırakmaz. Ama eğer onlar Amerikan pozisyonunu alarak ayrılmaya çalışacaklarsa, ilerlemek istemediğimiz yolu seçmek zorunda kalabileceğimizi söylemek isterim."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye dışişleri: İdlib'deki militanlar Türkiye'den... Sonraki Haber >>

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Samsung, 'Appel' köyünde bedava Galaxy S9 dağıttı

Samsung, 'Appel' köyünde bedava Galaxy S9 dağıttı

Akın İpek'in davası ertelendi

Akın İpek'in davası ertelendi

Kabe'nin yanındaki Zemzem Tower'a Yıldırm düştü

Kabe'nin yanındaki Zemzem Tower'a Yıldırm düştü

Uçak pisti ıskalayıp göle indi

Uçak pisti ıskalayıp göle indi

İşte ZDF'nin Türkiye belgesli

İşte ZDF'nin Türkiye belgesli
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:28