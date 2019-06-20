Samanyolu Haber /Dünya / Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den yeni Türkiye açıklaması /20 Haziran 2019 21:48

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den yeni Türkiye açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye’nin İdlib’den çıkmasını umduklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi. Muallim ‘Çağımız işgal kavramının silindiği bir çağdır’ dedi.

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Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Al-Mayadeen televizyonuna verdiği söyleşide Türkiye’nin İdlib’den çıkması gerektiğini söyledi.

Suriye’nin topraklarını kurtarmak istediğini ve bunun en meşru hakkı olduğunu dile getiren Muallim “topraklarında terörizmin çok yakında sona ereceğini” dedi. 

'ASKERİ KARŞI KARŞIYA GELİŞ İSTEMİYORUZ'

Muallim, Suriye ordusunun İdlib’e operasyonlarıyla ilgili olarak “Türkiye ile askeri bir karşı karşıya geliş istemiyoruz, ancak bu mesele BM’nin terör listesindeki örgüt ile savaşmamızdan farklı” dedi.

İdlib’in Suriye toprağı olduğunu dile getiren Muallim, Suriye Arap Ordusu’nun kendi topraklarındaki teröristlere karşı operasyonlar düzenlediğini söyledi. 

Ancak Türkiye’nin gerilimi azaltma bölgesi anlaşmasına uymadığını dile getiren Muallim, özellikle bu bölgenin El Nusra Cephesi’nin (Heyet Tahrir’uş Şam) kontrolünde olduğuna dikkat çekti.

'TÜRKİYE'NİN İDLİB'DEN ÇEKİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Suriye ordusunun İdlib harekatının Türkiye’nin kentten çekilmesini sağlayıp sağlamayacağı sorulan Muallim “Bunu umuyoruz ve işgal kavramının silindiği çağımızda bunun için çalışıyoruz” dedi.

Suriye’nin ABD ve Türkiye’nin de benimsediği BM Güvenlik Konseyi’nin tüm kararlarında egemen bir devlet olarak kabul edildiğini vurgulayan Muallim, bu kararları tanıyan herkesin bu gerçeğe uyması gerektiğini söyledi. 

'İSRAİL GİBİ İŞGAL GÜCÜ OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Türkiye’nin Suriye topraklarından askerlerini çekmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tanıması gerektiğini ifade eden Muallim, aksi durumda Türkiye'yi İsrail gibi işgalci güç olarak değerlendireceklerini söyledi. Muallim Türkiye’yi “teröristleri silahlandırma ve eğitmeye de son vermeye” çağırdı.

Türkiye’nin Astana sürecine katılımına ilişkin soruya Muallim “Bu onların ilişkisi ve kararı. Biz Astana’da Rus dostlarımız ve İranlı kardeşlerimizle görüşüyoruz, Türk tarafıyla değil” diye cevap verdi.
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