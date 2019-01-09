Samanyolu Haber /Dünya / Suriye Arap Birliği'ne geri mi dönüyor? /09 Ocak 2019 00:13

Suriye Arap Birliği'ne geri mi dönüyor?

Suriye hükümetinin 8 yıl aradan sonra Arap Birliği'ne geri dönüşü için adım atıldı

SHABER3.COM

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de ağırladığı Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile ortak basın toplantısında, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesinin, Arap Birliği Konseyi'nin kararı ve mart ayındaki zirve sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi.

Suriye hükümetine ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunması konusunda gereken adımları atması ve Arap Birliği'ne dönüş hazırlıkları yapması çağrısında bulunan Şukri, "Aksi halde üyeliğinin aktifleştirilmesi konusunda değişen bir şey olmayacaktır" dedi.

'OLUMLUYA DÖNÜYOR'

Askeri çözüm yollarının Suriye halkının yükünü ağırlaştırmanın dışında hiçbir sonuç vermediğini belirten Şukri, Suriye'de işlerin olumlu yöne evrilmesine dair umutlarını dile getirdi.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği Kasım 2011'de dondurulmuş, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de Şam'dan büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da 2012 içinde Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

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