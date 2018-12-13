Samanyolu Haber /Sağlık / Sürekli etle beslenenlerde tehlike /13 Aralık 2018 01:14

Sürekli etle beslenenlerde tehlike

ABD’deki Cleveland Kliniği Lerner Araştırma Enstitüsü’nden bir grup bilim insanı, kırmızı et ve karaciğerin düzenli tüketilmesinin kardiyovasküler hastalıkların gelişimine yol açtığını ortaya çıkardı.

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Bilim insanlarının yaptıkları araştırmanın sonuçları European Heart Journal dergisinde yayınlandı.

Sputnik'in haberine göre araştırmacılar, sindirim esnasında oluşan TMAO (trimetilamin N-oksit) bağırsak bakterilerinin yan ürününün inme ve kalp krizi riskini arttırdığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, bir ay boyunca belirli bir diyet uygulayan 113 gönüllüyle bir deney yaptı. Gönüllülerden bazıları kırmızı et, bazıları beyaz et ve bazıları da vejeteryan bir diyet uyguladı. Sonuç olarak, araştırmacılar, ana kaynağı kırmızı et olan protein bakımından zengin diyetin kandaki TMAO seviyesini önemli ölçüde artırdığını tespit etti. Özellikle kırmızı et tüketenlerde, kandaki TMAO seviyesi yaklaşık üç kat, bazı durumlarda da diğer diyetleri uygulayanlara göre on kat daha fazla arttı.

TMAO, KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİYOR

Araştırmacılar ayrıca, düzenli kırmızı et tüketiminin bağırsak mikropları tarafından TMAO üretimini artırdığını ve böbrekler tarafından atılımın etkinliğini zayıflattığını ve bunun da kalp hastalıkları ve aterosklerozun komplikasyonlarının gelişmesine yol açtığını belirtti.

TMAO, özellikle kırmızı et ve ciğer gibi hayvansal ürünlerde bol miktarda bulunan kolin, lesitin, ve karnitin gibi bağırsak bakterisi besinleri sindirdiğinde oluştuğu biliniyor.
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