Samanyolu Haber /Dünya / Şüpheliler Almanya'yı terk etti, DİTİB'in casusluk soruşturması kapandı /07 Aralık 2017 10:09

Şüpheliler Almanya'yı terk etti, DİTİB'in casusluk soruşturması kapandı

Almanya’da DİTİB’e bağlı imamların casusluk yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapatıldı.

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Almanya'da hizmet hareketine yakın kişiler hakkında Ankara'ya bilgi aktardığı iddia edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamlar hakkında yürütülen soruşturma kapatıldı.

Toplam 19 imam hakkında yaklaşık 10 ay önce soruşturma başlatılmıştı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Karlsruhe'deki Federal Savcılık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada yedi şüpheli hakkında, yargılamadaki engeller nedeniyle soruşturmanın kapatıldığı bildirildi. Bu kişiler hakkında savcılığın tutuklama talebinin Federal Adalet Mahkemesi'nin hâkimleri tarafından ağır şüphe görülmediği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi. Bu kişilerin Almanya'yı terk etmiş olmaları ve nerede olduklarının bilinmemesi nedeniyle haklarında dava açılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Casuslukla suçlanan diğer yedi kişi hakkında ise kuvvetli suç şüphesinin yetersizliği nedeniyle soruşturmanın kapatıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda yazılı belgeler, veri dosyası ve iletişim araçları ele geçirilmesine rağmen, bunların analizi sonucunda şüphelilerin Gülen hareketine yakın olduğu iddia edilen kişiler hakkında bilgi aktardığına dair yeterli kanıt bulunamadığı ifade edildi.

 
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