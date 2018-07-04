Süper Lig'de yeni sezonun ismi belli oldu





TFF, Riva'da yapılan toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ise Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Lefter Küçükandonyadis Sezonu' olarak oynanmasını kararlaştırdı.





Beinsports'ta yer alan habere göre A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Futbolun Ordinaryüsü' Lefter Küçükandonyadis, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandı.





Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.