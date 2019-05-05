Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek, bitime 3 hafta kala averajla liderlik koltuğuna oturdu.
GALATASARAY AVERAJLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Lider Başakşehir'in Sivas deplasmanında iki puan bırakarak büyük darbe aldığı hafta Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 44'te Onyekuru ve 54'te Fernando'nun golleriyle 2-0 yenerek, averajla liderlik koltuğuna oturdu.
AKHİSAR KENDİNİ ATEŞE ATTI
Küme düşme mücadelesinde ise Göztepe sahasında Antalyaspor'u 4-1 yenerken, ligde son sırada yer alan Akhisarsor sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi.
Akhisar'ın ligde kalma ihtimali zorlaştı.
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala puan durumu: