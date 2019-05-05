Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'de son puan durumu /05 Mayıs 2019 23:49

Süper Lig'de son puan durumu

Bitime 3 hafta kala Süper Lig'in zirvesi kadar dibinde de kıyasıya bir mücadele var. İşte son puan tablosu...

SHABER3.COM

Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek, bitime 3 hafta kala averajla liderlik koltuğuna oturdu. 

GALATASARAY AVERAJLA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Lider Başakşehir'in Sivas deplasmanında iki puan bırakarak büyük darbe aldığı hafta Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 44'te Onyekuru ve 54'te Fernando'nun golleriyle 2-0 yenerek, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

AKHİSAR KENDİNİ ATEŞE ATTI

Küme düşme mücadelesinde ise Göztepe sahasında Antalyaspor'u 4-1 yenerken, ligde son sırada yer alan Akhisarsor sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. 

Akhisar'ın ligde kalma ihtimali zorlaştı. 

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala puan durumu:

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PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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