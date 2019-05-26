Süper Lig’e veda eden takımlar belli oldu

2018/2019 sezonunda Süper Lig’e veda eden son 2 takım belli oldu… 34.hafta maçlarının ardından ligin son sırasında bulunan ve küme düşmesi daha önce kesinleşen Akhisarspor’un ardından Bursaspor ve Erzurumspor da lige veda etti.







Nefes kesen bir heyecana sahne olan son hafta maçları aynı saatte başladı. Puanları birbirine çok yakın olan Bursaspor, Erzurumspor ve Göztepe ligde kalmak için müthiş bir mücadele gösterdi.





Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bursaspor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Yeşil beyazlılar ligi 37 puanla 16.sırada tamamladı.





BURSA 37 PUANLA VEDA ETTİ





Göztepe ise kendi sahasında Ankaragücü’nü ecel terleri döktüğü maçta 2-1 mağlup ederek avantajı kaçırmadı. Bu sonuçların ardından Göztepe’nin 38 puanla 15.sırada kaldığı lige 1 puan gerisindeki Bursaspor veda etmiş oldu.





ERZURUMSPOR ‘ELVEDA’ DEDİ





Maçı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Erzurumspor ise amacını gerçekleştiremedi. Dadaşlar deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup etmesine rağmen Göztepe ve Bursaspor’un kazanmasıya 35 puanla 17.sırada Süper Lig’e ‘elveda’ dedi.





İŞTE SÜPER LİG’DE KÜMEDE KALMA YARIŞINDA SON PUAN DURUMU:











