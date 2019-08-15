Süper Kupa finalinde kazananı penaltılar belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Liverpool, Chelsea'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın kazananı oldu. İstanbul, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası’nın ardından UEFA’nın kulüpler düzeyindeki üçüncü kupasına da ev sahipliği yaptı.





UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi Giroud ve Mane'nin golleriyle 1-1 sona ererek uzatmalara gitti. Mücadelenin uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca kazanan taraf, penaltı atışlarıyla belirlendi. Liverpool, Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup ederek 2019 UEFA Süper Kupa'nın şampiyonu oldu.





İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi. Öte yandan karşılaşmayı ayrıca 300 basın mensubu yerinden izledi. Bunların büyük bölümü Türk ve İngiliz gazeteci olurken; Mısır, Fas, İran, Rusya ve Ukrayna'dan da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.





Karşılaşmanın 70. dakikasında Liverpool ve Chelsea taraftarlarının sessiz kalmasının üzerine tribünlerdeki Türk taraftarlar Vodafone Park'ta "Beşiktaşım oley" tezahüratı yaptı. Maçın uzatma süresinde Vodafone Park'ta "Beşiktaş'ım sen çok yaşa, canım feda olsun sana" tezahüratları da yapıldı.





MAÇTAN DAKİKALAR





13. dakikada Liverpool Muhammed Salah ile gole çok yaklaştı. Orta sahada baskıyla topu kapan Liverpool, sağ kanatta Salah'a topu attı ancak Mısırlı futbolcunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşu Chelsea kalecisi Kepa'da kontrol etti.





17. dakikada Chelsea savunmasının uzun topunda hareketlenen Pedro, Liverpool defansının arkasına sarkan Giroud'u düşündü.

Fransız golcü ceza sahasına girdikten sonra kaleyi yokladı ancak top dışarı çıktı.





22. dakikada Chelsea gole Pedro ile yaklaştı. Chelsea kısa paslarla topu rakip ceza sahasına getirdi. Pedro, sol çaprazdan çok sert vurdu ancak top direkten döndü.





38. dakikada Chelsea karşılaşmada öne geçti. Christian Pulisic'in pasıyla topla buluşan Giroud düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1





40. dakikada Chelsea Pulisic'in ayağından golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Karşılaşmanın ilk yarısı Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





48. dakikada Liverpool karşılaşmada eşitliği Firmino ile eşitliği sağladı. Fabinho'nun ceza sahasında top Mane'nin önünde kaldı ve top ağlarla buluştu: 1-1





75. dakikada Liverpool öne geçme şansını değerlendiremedi. Korner sonrası yaşanan karambolde Salah şutunu attı ancak Kepa topu çıkardı. Seken topu Van Dijk tamamlamak istedi ancak Kepa bir kez daha müdahale etti ve direğe de çarpan top oyun alanına geri döndü.





83. dakikada Chelsea'de Mason Mount'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara gitti.





95. dakikada Liverpool geriye düştüğü maçta Mane'nin ikinci golüyle Chelsea karşısında 2-1 öne geçti.





100. dakikada Liverpool penaltı kazandı. Chelsea, Adrian'ın Tammy Abraham'ı yerde bıraktı ve mücadelenin Fransız hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Jorginho, topu ve kaleci Adrian'ı ters köşelere yolladı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-2





MAÇTAN NOTLAR





Finalde bir ilk





İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çaldı. Kadın hakem Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yaparken müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır oldu.





1.9 milyar Avro'luk final





UEFA Süper Kupa maçında Vodafoen Park'ta karşı karşıya gelen İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1.91 milyar Avro olarak dikkat çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1.08 milyar Avro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835.75 milyon Avro oldu.





Taraftar girdi





Karşılaşmanın 13. dakikasında sahaya bir taraftarın girmesi nedeniyle kısa bir süre maça ara verildi. İlk olarak orta sahaya doğru hareketlenen taraftar, dizlerinin üstünde kaydıktan sonra Liverpool file bekçisi Adrian’ın koruduğu kaleye doğru hareketlendi. Yayıncı kuruluş bu görüntüyü ekrana yansıtmadı. Güvenlik görevlileri sorunsuz bir şekilde taraftarı saha dışına çıkardı.





Boğaz’da İngiliz Marşı





Süper Kupa için İstanbul’a gelen İngiliz taraftarlar gün boyunca şehirde renkli görüntüler oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Liverpool ve Chelseali futbolseverler özellikle Beşiktaş ile Taksim’de birlikte eğlendi. Kabataş’tan kalkan teknelerle boğaz turuna katılan İngiliz taraftarlar marşlar ve şarkılarla takımlarına destek verdi.