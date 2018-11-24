Samanyolu Haber /Gündem / Sunucu Murat Yeni tutuklandı /24 Kasım 2018 11:10

Sunucu Murat Yeni tutuklandı

Bir dönem Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' programını sunan Murat Yeni Erzincan'da tutuklandı.

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Erzincan'daki soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen Murat Yeni dün akşam tutuklandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Yeni, Samanyolu TV'nin kapatılmasının ardından hizmet hareketiyle ilgili iftiraya varan yorumlarda bulunmuş, kapatılan STV'nin yerine uyduda yayına başlayan Son Hedef isimli kanal başta olmak üzere bazı yerel kanallarda kuvvet macunu vb ürünleri tanıtan program yapmıştı
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