Samanyolu Haber /Gündem / Sun Express'ten İstanbul uçuşlarını durdurma kararı /23 Nisan 2019 13:08

Sun Express'ten İstanbul uçuşlarını durdurma kararı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, sürpriz bir gelişmeyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yürütülen operasyonlarını durdurma kararı aldı.

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Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, İstanbul operasyonlarını durdurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Antalya arasında haftada 3 gün operasyon yürüten SunExpress Havayolları, 3 Mayıs 2019 tarihinden itibaren bu rotada düzenlenen tüm seferleri durdurma kararı aldı.
 
AirportHaber'de yer alan habere göre, şirket tarafından alınan karar sonrasında yolcuların mağdur edilmemesi amacıyla bilet alan yolculara para iadesi yapılacağı öğrenildi.

SunExpress, İstanbul-Antalya seferlerini durdurma kararı sonrası 3 Mayıs 2019 tarihinden itibaren İstanbul'dan tamamen çekilmiş olacak.
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