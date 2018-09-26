‘Sultan Maduro’ kızgın: Eşi de ABD’nin ‘kara listesi’nde

ABD’nin yaptırım kararı için “Eşimin tek suçu benimle evli olması” diyen Maduro, “Eğer bana saldırmak istiyorsanız bana saldırın. Eşimi veya ailemi bu işe bulaştırmayın, korkak olmayın” ifadelerini kullandı.





ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da Venezuala iktidarını hedef alarak, rejimin ülke halkını sefalete sürüklediğini savunmuştu. Trump, kuruldaki ülkelere Venezuela’da demokrasinin inşa edilmesi için ABD’ye destek vermeleri çağrısı yapmıştı.









Enflasyonun yüzde 1 milyonu bulması beklenen ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlarda sıkıntı yaşanıyor. Krizden ABD’yi sorumlu tutan Maduro ise ABD’nin baskısına rağmen iktidarı bırakmayacağını her fırsatta dile getiriyor.





Dün televizyondan halkına seslenen Maduro, Trump ile yüz yüze gelme istediğini de yinelemişti. Beyaz Saray ise bu görüşmenin ancak Venezuela’nın demokrasiye geçtiğinde mümkün olabileceğini söylüyor.





Maduro’nun, İstanbul’da pahalı bir restoranda yemek yemesi sefaletle boğuşan Venezüala’da tepkilere neden olmuştu. Maduro ise kendini savunarak İstanbul’da lakabının ‘Sultan Maduro’ olduğunu ve çok yakında ünlü restorana tekrar gideceğini söyledi.