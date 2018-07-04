Samanyolu Haber /Gündem / Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak /04 Temmuz 2018 11:13

Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun mezarı, DNA örneği alınabilmesi için açılıyor.

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Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açılacak.
Süleymanoğlu'nun İstanbul Edirnekapı'da bulunan mezarı, polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Taraf avukatlarının da gelmesiyle açılacak mezardan DNA testi için doku örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Japon Sekai Mori, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia ederek, babalık davası açmıştı.
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