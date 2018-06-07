Süleyman Şah türbesine yol göründü

Habertürk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP Milletvekili ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın açıklamaları şöyle:







KANDİL OPERASYONU: ARKADAŞLAR DETAYLARI BİLİYOR, BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ DOĞRU DEĞİL





Türkiye terörle mücadelede taarruz pozisyonuna geçti. Terörü kaynağında imha etme ve ortadan kaldırma stratejisi temel bir strateji oldu. Türkiye'nin 40 yıla kadar mücadele ettiği bu terör örgütüne operasyon yapma hakkı var. PKK hiçbir yeri kendisi için güvenli bölge göremeyecek. Operasyonun detaylarını arkadaşlar biliyor, bir şey söylememiz doğru değil. Türkiye terörü kaynağında imha etmekte kararlıdır. Kandil, terör örgütünün hareket ettiği nokta olmaktan çıkacaktır.





