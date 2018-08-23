Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Efendi cemaatine kurban kesiminde AKP engeli /23 Ağustos 2018 03:28

Süleyman Efendi cemaatine kurban kesiminde AKP engeli

24 Haziran seçimlerinde AKP değil İYİ Parti'yi desteklediği bilinen Süleyman Hilmi Tunahan'ı sevenlerin oluşturduğu cemaate bu yıl kurban kesimi için bazı AKPli belediyeler izin vermedi

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Uzun süredir kendi yurt ve binalarının bünyesindeki kesimhanelerde kurban kesen cemaat bu sene Türkiye’nin birçok şehrinde bürokratik zorluklarla karşılaştı.

Kronos’un elde ettiği bilgilere göre özellikle İstanbul’da on binlerce insanın kurban vecibesini yerine getirmek için başvurduğu cemaat izin alamadığı için büyük mağduriyet yaşandı.

Anadolu yakasında kesimhanelerin mühürlendiği ve yıktırıldığı iddiaları yayılınca AKPli belediyelerden kurban kesimi için izin alamayan cemaat ileri gelenleri CHPli Maltepe Belediyesi’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Maltepe Belediyesi Gülsuyu mevkiinde kurban kesimi için arazi tahsis etti.

Cemaate bağlı vakıflar ve yurtlar iki gün burada kurbanlarını kesti

Kronos
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