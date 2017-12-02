Samanyolu Haber /Gündem / 'Süleyman Aslan'a daha fazla rüşvet vermemek için imzasını taklit ettik' /02 Aralık 2017 02:38

'Süleyman Aslan'a daha fazla rüşvet vermemek için imzasını taklit ettik'

ABD'de gerçekleştirilen Hakan Atilla davasında 3'üncü gün oturumu bugün yapıldı. Bugünkü oturumda Sarraf'ın ifadeleri üzerine eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın fotoğrafları dosyaya delil olarak eklendi.

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Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Rıza Sarraf New York’ta devam eden duruşmada ifade vermeye devam ediyor.

Sarraf, üçüncü gün ifadesine dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile gıda ticaretini konuştuklarını anlatarak başladı. Diğer yandan gazeteci Adam Klasfeld, kamuoyuna açıklanan ses kayıtlarını paylaştı.

Burada Sarraf ve Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla arasında Dubai'deki gıda ticaretinin nasıl yapılacağına dair bir konuşma geçti.

Duruşmada gösterilen resmi belgeler ve kanıt dosyasına eklendi. Duruşmanın ardından "basının erişimi hakkı" kapsamında tümü kamuoyuyla paylaşılacak.

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın fotoğrafları dosyaya delil olarak eklendi.

Duruşmada ifade veren Zarrab ifadesinde "Süleyman Aslan'ı her aradığımda borçlu hâlde oluyordum. Aslan'a rüşvet vermek zorunda kalmamak için photoshop ile onun imzasını taklit etme emri verdim" dedi.
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