Samanyolu Haber /Gündem / Sudan'ın devrik lideri Beşir hakim karşısında /19 Ağustos 2019 15:58

Sudan'ın devrik lideri Beşir hakim karşısında

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

SHABER3.COM

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması için yoğun güvenlik önlemleri arasında başkent Hartum'daki mahkemeye getirildi.

Beşir'in duruşması 31 Temmuz'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Devrik lider, "yolsuzluk, yasa dışı mal edinmek ve döviz bulundurmak" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu devlet konuk evinden 17 Nisan'da başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesine nakledilmişti.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi günü imzalar atılmıştı.
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