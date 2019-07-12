Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da 'yeni askeri darbe girişimi' açıklaması /12 Temmuz 2019 00:27

Sudan'da 'yeni askeri darbe girişimi' açıklaması

Sudan’da darbeyle yönetime gelen Askeri Geçiş Konseyi’nden yapılan açıklamada bir darbe girişiminin önlendiğini belirtildi.

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Sudan’da askeri darbe yönetiminden “darbe girişimi önlendi” açıklaması yapıldı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nden General Cemal Ömer tarafından yapılan açıklama devlet televizyonundan yayımlandı.

Açıklamada bazıları emekli olan subaylar tarafından darbe girişiminde bulunulduğu, girişimin önlendiği belirtildi.

Girişime katılan 16 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Ömer darbe girişiminin ne zaman olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı.

Sudan’da iktidarın halka teslim edilmesini talep eden Özgürlük ve Demokrasi Bildirgesi Güçleri'nin geçen hafta Askeri Geçiş Konseyi ile vardığı anlaşmaya göre ülkeyi seçime götürecek üç yıllık süreçte ortak bir yönetim konseyi oluşturulacak. Ömer darbe girişiminin amacının muhalefetle yapılacak nihai anlaşmaya engel olmak olduğunu söyledi.
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