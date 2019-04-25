Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da sivil yönetim için 'bir milyon kişilik' protesto /25 Nisan 2019 19:01

Sudan'da sivil yönetim için 'bir milyon kişilik' protesto

Sudan'da protestocular, iktidardaki askeri konseyin üç üyesinin istifasının ardından, konsey üzerindeki baskıyı artırmak adına düzenledikleri "bir milyon kişilik" yürüyüş için toplanmaya başladı.

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Ordu karargâhı dışında yapılan eylem, iki hafta önce eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i deviren askeri konsey üyeleri ve protesto liderlerinin ortak bir komite kurulması üzerinde uzlaşmalarının ardından düzenleniyor.

Protestolara öncülü eden çatı grubu Özgürlük ve Değişim İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Sivil yönetime geçilmesini talep eden halkımıza milyonluk yürüyüşe katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Oturma eylemimizle devrimimizi korumaya devam edecek tüm amaçlarımıza ulaştığımızdan emin olacağız." denildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, eylem başlarken, görgü tanıkları protestocuların etrafı polis güçleri tarafından çevrilen Mısır Konsolosluğu ve Büyükelçiliği önünde toplandığını belirtti.

Eylemcilerin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'ye "içişlerimize karışma" çağrısı yapan pankartlar taşıdığı duyuruldu. Kahire yönetimi, Sudan'da sivil yönetime geçiş için daha fazla zamanın talep edildiği bir Afrikalı liderler zirvesine ev sahipliği yapmıştı.



Ülkenin Cezire ve Batı Nil eyaletlerinden eylemcilerin de Hartum'daki gösteriye katıldıkları bildiriliyor.

Bugünkü eyleme, Sudanlı yargıçların da katılacağı belirtildi. Yargıçların Yüksek Mahkeme binasından yürümeye başlayıp, ilk kez ordu karargâhı önündeki oturma eylemine katılacakları açıklandı.

Dün gece askeri konsey ve protesto hareketi liderleri arasında yapılan toplantının ardında konseyin Sözcüsü General Şemseddin Kabbaşi, "Özgürlük ve Değişim İttifakı'nın sunduğu belgedeki çoğu talep konusunda uzlaştık" demişti.

General Kabbaşi, iktidarın sivil bir yönetime devri talebi konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi, ancak "çok büyük bir uzlaşmazlık" olmadığını belirtti.

Askeri Konsey ayrıca, protestocuların talebi doğrultusunda, konseyin üç üyesinin istifa ettiğini duyurmuştu.
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