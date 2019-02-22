Samanyolu Haber /Gündem / Sudan'da hükümet feshedildi /22 Şubat 2019 23:23

Sudan'da hükümet feshedildi

Sudan'da hükümet feshedi ve 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilecek

SHABER3.COM

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
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