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Sudan'da hükümet feshedildi
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Sudan'da hükümet feshedildi
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22 Şubat 2019 23:23
Sudan'da hükümet feshedildi
Sudan'da hükümet feshedi ve 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilecek
SHABER3.COM
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.
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