Sudan'da 'geçiş süreci' müzakereleri yeniden başlayacak

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek başkanlık konseyini oluşturmak amacıyla başlayan ancak kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlayacağı duyuruldu.





Sudan'da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, bugün yaptığı açıklamada müzakerelerin medya çatışmalarından uzak bir şekilde devam etmesini istediklerini dile getirerek, 72 saat içinde görüşme konusunda anlaşmaya varacaklarını bildirdi.





Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, tarafların anayasa bildirgesindeki anlaşmazlık noktaları üzerine yürüttükleri tartışmaların belirleyici olacağını vurguladı.





Geçiş sürecinde Sudan'ı yönetecek başkanlık konseyi ile ilgili görüşmelere başladığı bildiren Arabuluculuk Komitesi, taraflara Sudan’ı geçiş sürecinde yönetecek başkanlık konseyinin 7’si sivil, 3’ü asker 10 üyeden oluşmasını teklifini iletmişti. Aynı teklif müzakereler sırasında Askeri Geçiş Konseyi tarafından Özgürlük ve Değişim Güçleri'nin önüne getirilmiş Özgürlük ve Değişim Güçleri ise başkanlık konseyinin 8’i sivil, 7’si asker 15 kişiden oluşturulmasını istemişti.





Özgürlük ve Değişim Güçleri, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir başkanlık konseyi, yasama meclisi ve bakanlar kurulu talep ediyor. Ayrıca Temsilciler meclisinde yüzde 40 kadın kotası istiyor.