Samanyolu Haber /Dünya / Sudan'da El-Beşir ve ekibini hapishaneden kaçırma girişimi /07 Haziran 2019 10:15

Sudan'da El-Beşir ve ekibini hapishaneden kaçırma girişimi

Sudan polisi, devrik diktatörü Ömer el-Beşir döneminin üst düzey isimlerinin başkentteki Kuber Hapishanesi’nden kaçırılmak istendiğini belirtti.

SHABER3.COM

Polisin resmi haber ajansı SUNA’da yer alan açıklamasında, birtakım yasa dışı tarafların başkent ve bazı eyaletlerde polis merkezlerine saldırdığı ve Beşir rejiminin sembol isimlerinin, tutuldukları Kuber Hapishanesi’nden kaçırılmak istendiği belirtildi.

Polisin ilk açıklamasında, “Ömer el-Beşir ve eski rejimin sembol isimlerinin başkentteki Kuber Hapishanesi’nden kaçırılma girişimi olduğuna dair bazı basın organlarındaki iddialar tamamen asılsızdır” ifadeleri kullanılmıştı.

Çarşamba günü bazı basın yayın organlarında, Beşir ve eski rejimin üst düzey isimlerini hapisten kaçırma girişimi olduğu bildirilmişti.

Güvenilir bir kaynağa dayandırılan haberde, Beşir taraftarı 100’ün üzerinde kişinin salı geceki girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği, baskına gelenlerden bazılarının yakalandığı iddia edilmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi, devrik lider Beşir ve ona yakın çok sayıda üst düzey ismin başkentteki Kuber Hapishanesi’ne konulduğunu açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sudan'da El-Beşir ve ekibini hapishaneden kaçırma girişimi Sonraki Haber >>

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:00:38