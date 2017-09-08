Sudan’da bir Türk işadamı hukuksuz gözaltına alındı

Türkiye’deki ve Sudan’daki fabrikaları bulunduğu illerde vergi rekortmeni olan Çorumlu iş adamı uzun süredir Sudan'da yaşıyor. Sudan'ın en büyük fabrikalarından birine sahip olan Memduh Çıkmaz’ın 6 Eylül’den beri gözaltında olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE’DEN YOĞUN BASKI
Çorum’daki mal varlığına el koymak için hakkında Türkiye’de dava açılan Memduh Çıkmaz’ı Türkiye’nin uzun süredir istediği öğrenildi.
Türkiye’nin iki yıldır süren baskılarının Sudanlı yetkililer tarafından Memduh Çıkmaz’a iletildiği, Sudanlı yetkililerin kendisini incelediklerini ancak hiçbir sorun bulunmadığını belirttikleri öğrenildi.
Çıkmaz’ın Sudanlı yetkililere “Sizi sıkıntıya sokacaksam fabrikayı kapatıp gideyim” dediği ancak Sudanlı yetkililerin hiçbir olumsuzluk bulunmadığı, yatırımlarına devam etmesinin istediği belirtiliyor.
FABRİKASI ÖRNEK GÖSTERİLİYOR
Memduh Çıkmaz’ın fabrikasının defalarca “örnek yatırım” olarak, Sudan’a yatırım yapmak isteyen işadamlarına bizzat Sudanlı yetkililer tarafından gezdirildiği ve fabrikanın bulunduğu şehire en çok katkısı olan kuruluş olduğu ifade ediliyor.
Sayısız defa vergi rekortmeni olan Memduh Çıkmaz bir defasında ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden almıştı
Memduh Çıkmaz dönemin Çorum Valisi Mustafa Topraktan ödül alırken görülüyor
ÇAĞRILINCA KENDİ GİTTİ
Türkiye’nin baskılarının son dönemde iyice artığı öğrenilirken, Sudanlı güvenlik görevlilerinin Memduh Çıkmaz’ı çağırdıkları, kendisinin bizzat istenilen yere gittiği ardından ise gözaltına alındığı ifade ediliyor.
Eşi ve iki çocuğu, Türkiye’de ve Sudan’da hiçbir suça bulaşmayan Memduh Çıkmaz’ın bir an önce serbest bırakılmasını istiyorlar.
Memduh Çıkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayıp işkence göreceğinin net olduğunu belirten ailesi, uluslar arası kuruluşları da yardıma çağırdı.
Memduh Çıkmaz’ın vücudunda protein sorunu bulunduğu, hazır gıda, et ve benzeri şeyler yiyemediği, diyetine uyulmadığı taktirde ağır sağlık sorunları yaşayacağı belirtiliyor.
Hartum’da gözaltına alınan Çıkmaz’ın ailesiyle ve avukatlarıyla görüştürülmediği belirtiliyor. Evli ve iki çocuk sahibi olan Çıkmaz’ın ağır hastalıkları bulunması nedeniyle ailesi hayatından da endişe ediyor.
TÜRKİYE İDDİANAMEYİ ÇEVİRİP GÖNDERMİŞ
Çıkmaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkındaki 500 sayfalık iddianamenin Arapça ve İngilizce’ye çevrilerek Sudan’a gönderildiği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre Avrupa ve Batı ülkeleri hariç, diğer ülkelere benzer biçimde iddianamelerin çevrilerek gönderildi.