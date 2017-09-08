Sudan’da bir Türk işadamı hukuksuz gözaltına alındı

Türkiye’deki ve Sudan’daki fabrikaları bulunduğu illerde vergi rekortmeni olan Çorumlu iş adamı uzun süredir Sudan'da yaşıyor. Sudan'ın en büyük fabrikalarından birine sahip olan Memduh Çıkmaz’ın 6 Eylül’den beri gözaltında olduğu öğrenildi.







TÜRKİYE’DEN YOĞUN BASKI

Çorum’daki mal varlığına el koymak için hakkında Türkiye’de dava açılan Memduh Çıkmaz’ı Türkiye’nin uzun süredir istediği öğrenildi.





Türkiye’nin iki yıldır süren baskılarının Sudanlı yetkililer tarafından Memduh Çıkmaz’a iletildiği, Sudanlı yetkililerin kendisini incelediklerini ancak hiçbir sorun bulunmadığını belirttikleri öğrenildi.





Çıkmaz’ın Sudanlı yetkililere “Sizi sıkıntıya sokacaksam fabrikayı kapatıp gideyim” dediği ancak Sudanlı yetkililerin hiçbir olumsuzluk bulunmadığı, yatırımlarına devam etmesinin istediği belirtiliyor.





FABRİKASI ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Memduh Çıkmaz’ın fabrikasının defalarca “örnek yatırım” olarak, Sudan’a yatırım yapmak isteyen işadamlarına bizzat Sudanlı yetkililer tarafından gezdirildiği ve fabrikanın bulunduğu şehire en çok katkısı olan kuruluş olduğu ifade ediliyor.

















Sayısız defa vergi rekortmeni olan Memduh Çıkmaz bir defasında ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden almıştı













Memduh Çıkmaz dönemin Çorum Valisi Mustafa Topraktan ödül alırken görülüyor



