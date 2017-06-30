Suçları Damadın maillerini haber yapmak... Aralarında Deniz Yücel de var









Redhack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri için İstanbul merkezli 25 Aralık 2016 tarihli yapılan baskınla gözaltına alınan KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü Ömer Çelik ve muhabiri Metin Yoksu, Diken haber sitesi editörü Tunca Öğreten, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan, BirGün Gazetesi Muhasebe Sorumlusu Mahir Kanaat, Yolculuk Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel için iddianamesi hazırlandı.





Dört gazeteci tutuklu yargılanıyor





Evrensel’de yer alan habere göre, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki basın savcısı tarafından 187 gün sonra hazırlanan iddianame 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.





Ömer Çelik, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Deniz Yücel’in “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu yargılandığı soruşturmada, Derya Okatan, Metin Yoksu ve Eray Sargın da tutuksuz yargılanıyor.