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'Suç işliyorum, sana mı soracağım'
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'Suç işliyorum, sana mı soracağım'
/
10 Ocak 2017 02:35
'Suç işliyorum, sana mı soracağım'
'Anayasa değişikliği teklifi' oylamasında AKP'liler gizliliği ihlal etti, Bakan Recep Akdağ ise kendisini uyaran diğer milletvekiline hakarette bulundu
Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?
Sağlık Bakanı Recep Akdağ da kabine girmeden oyunu kullandı. Akdağ, kendisine "Sayın Bakan suç işliyorsun" diye uyarıda bulunan vekile, "Sana ne suç işliyorum, sana mı soracağım'' diye bağırdı
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