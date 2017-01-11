Samanyolu Haber /Gündem / Suç işlediğini itiraf eden bakanın gurur tablosu! /11 Ocak 2017 14:14

Suç işlediğini itiraf eden bakanın gurur tablosu!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 15 Temmuz'dan bu yana Sağlık Bakanlığı'nda görevli 9 bin 673 personelin görevden uzaklaştırıldığını, bu kişilerden 6 bin 315'inin kamu görevinden çıkarıldığını, 2 bin 414'ünün göreve iade edildiğini, açığa alınan 944 personelle ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı: Suç işliyorum, sana mı soracağım?

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık muhabirleriyle "2016 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Yıl içinde 33 bin sağlık personeli ataması yapıldığını ifade eden Akdağ, 15 Temmuz'un ardından "cemaat bağı" olduğu iddia edilen kişilerin Bakanlık içinden temizlenmesi için önemli bir mesai ayrıldığını söyledi.

Şu ana kadar 9 bin 673 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildiren Akdağ, "Bunlardan 6 bin 315'i memuriyet görevinden, kamu görevinden çıkarılmış durumdadır. 2 bin 414'ü göreve iade edilmiştir, 944 personel hala açıktadır. Onlarla ilgili incelemelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

NE DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yeni Anayasa teklifi oylamasında açık oy kullanmıştı. Akdağ, kendisine tepki gösteren CHP'lilere "Hadi lan! Suç işliyorum, sana mı soracağım?" diye bağırmıştı. 
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