Samanyolu Haber /Ekonomi / Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı /15 Mayıs 2018 12:13

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 puan düşüşle yüzde 10.6 oldu. İşsiz sayısı 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişiye geriledi.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.3 puanlık azalış ile yüzde 12.5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık azalış ile yüzde 19 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık azalış ile yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA OARANI YÜZDE 52,2

İşgücü 2018 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla %71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %33,3 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32,2

Şubat 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak %32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %21,7 oldu. 
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