Samanyolu Haber /Gündem / Su borcunu ödemedi diye 81 yaşındaki nine gözaltına alındı /02 Mart 2018 02:59

Su borcunu ödemedi diye 81 yaşındaki nine gözaltına alındı

Adana'da 81 yaşındaki bir kadın, su borcunu ödeyemediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Adana'da 81 yaşındaki kadının su borcunu ödeyemediği için önce suyu kesildi, sonra mührü kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Gazal K. su faturasını uzun süre ödeyemedi.

Bunun üzerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri, yaşlı kadının evine gelip borcu tahsil etmek istedi. Ancak kadın parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ASKİ yetkilileri sayacı mühürleyip suyu kesti.

Görevliler gittikten sonra yaşlı kadın mührü kırarak suyu kullanmaya devam etti. ASKİ ise bir süre sonra saat mühürlenmesine rağmen suyun kullanıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine yaşlı kadın gözaltına alınıp Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Yakınının yardımıyla yürüyebilen Gazal K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Su borcunu ödemedi diye 81 yaşındaki nine gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:24