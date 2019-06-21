Samanyolu Haber /Gündem / Stüdyoda buz gibi hava estiren soru: Bana bunu neden sordunuz anlamadım! /21 Haziran 2019 12:50

Stüdyoda buz gibi hava estiren soru: Bana bunu neden sordunuz anlamadım!

Tayyip Erdoğan katıldığı sosyal medya ve TV ortak yayınında TRT 1 spikieri Işıl Açıkkar’ın sorusuna kızdı.

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Haber spikeri Işıl Açıkkar, Ekrem İmamoğlu’nun insanlara umut aşıladığını, kucaklayıcı vaatlerde bulunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu soruyu yöneltti:

“Millet İttifakı adayı İstanbul özelinde hükümetinizin pek çok politikasını eleştiriyor, eleştirmeye devam ediyor. İnsanlara umut aşılıyor, kucaklayıcı vaatlerinde bulunuyor vesaire… Haliyle kamuoyu da bundan çok etkileniyor. Şimdi efendim beni mazur görün. Siz bu ülkenin Cumhurbaşkanısınız. Sizin diliniz keskin mi efendim? Siz sert mizaçlı biri misiniz? Sizi babacan, oldukça duygusal, insan odaklı biri olarak tanıdık halk sizi böyle sevdi. İşte bu noktadan sonra artık kucaklayıcı daha yumuşak bir dile mi ihtiyaç var?”

Erdoğan, bu soruya tepki göstererek “Bana bunu niye sorduğunu anlamadım” dedi.
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