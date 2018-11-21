Samanyolu Haber /Ekonomi / ''Stok eritme oyunu olan 'Kara Cuma'lara kanmayın'' /21 Kasım 2018 16:18

''Stok eritme oyunu olan 'Kara Cuma'lara kanmayın''

TESK Başkanı 'Black Friday' etkinliklerinin stok eritme amaçlı olduğunu savundu

SHABER3.COM

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımız, ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelmemeli" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş kampanyalarının vatandaşları yanılttığını savundu.

Bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetlerin yükseltilerek fiyatların şişirildiğini, sonra da 'indirim' adı altında yeniden pazarlandığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

‘VATANDAŞLARIMIZ, YENİ YILA KREDİ KARTLARINI DOLDURARAK GİRMEMELİ'

"Stokları tüketmek için 'fırsat', 'indirim günü', 'kapatıyoruz' gibi satış teknikleri uygulanıyor. İndirim kampanyalarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Halkımız, ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek yapılan stok eritme oyunlarına gelmemeli. Vatandaşlarımız, yeni yıla kredi kartlarını doldurarak girmemeli."
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