Starbucks Wi-Fi kullananlar dikkat!













Oldukça fazla müşterisi olan Starbucks, ülkemizde de çok ciddi bir müşteri kitlesine sahip. Buenos Aires Starbucks mağazasında tespit edilen bir durum, gündeme bomba gibi düştü. Bir kullanıcının Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa göre Starbucks, WiFi’a bağlı müşterilerinin işlemci gücünü kullanarak madencilik yapıyormuş. İzinsiz olarak gerçekleşen bu durumun ortaya çıkmasının ardından açıklama yapmak zorunda kalan Starbucks yetkilileri, durumun mağazaya özel olduğunu belirterek gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.







Starbucks WiFi ile işlemcinizi sömüren ilk şirket değil!

Özür de dilemelerine rağmen tepkilere maruz kalmaya devam eden Starbucks, konuyla ilgili olarak ikinci bir açıklama yapmadı. Daha önce de ThePirateBay sitesindeki kullanıcıların işlemci gücünü kullanarak madencilik yapmasıyla gündeme gelmişti.