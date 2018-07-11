Starbucks Plastik Pipet Kullanımını Yasaklıyor

Tek kullanımlık pipetlerin kullanımının yasaklanması için uluslararası kahve şirketi Starbucks'dan oyun değiştirebilecek bir adım geldi.





Bugün Wall Street'te açıklama yapan şirket 2020 yılına kadar tüm mağazalarından plastik pipetleri kaldıracağını duyurdu.





Şirket bu adım ile yılda 1 milyardan fazla plastik pipet kullanımının engelleneceğini söyledi.





Başta okyanuslar olmak üzere çevre kirliliğinde en büyük payın sahibi plastiklerin yasaklanması bir süredir ülkelerin ve şirketlerin gündeminde.





B planı bardak tasarımı

Şirketin pipet kullanımını kaldırmak için B planı ise bardak tasarımını değiştirmek.





Dudak kısmı yukarı bakan yeni tasarımlarını da tanıtan Starbucks'ın Frappucciono ya da soğuk kahve gibi pipet kullanımının daha yaygın olduğu içecekler için ise kağıttan pipetler kullanma planı var.





Pipet kullanımının yasaklanması bu Eylül ayında Vancouver, Kanada ve Seattle'daki mağazalarda uygulamaya başlanacak.





Starbucks CEO'su: Dönüm noktası

Bir açıklama da şirketin CEO'su Kevin Johnson'dan geldi. Johnson plastik pipetlerin yasaklanmasını önemli bir dönüm noktası olarak nitelerken, sıcak içecekler için geri dönüştürülebilir bardak üretimi için şimdiden 10 milyon dolar harcadıklarını söyledi.





Geçen ay, McDonald's da (MCD), Eylül ayında Birleşik Krallık ve İrlanda'da kağıt pipetlerine geçmeye başlayacağını söyledi.





Şirket, bu uygulamaya geçişi 2019 yılında tamamlanacağını söyledi.





İngiltere hareket planı hazırlıyor

İngiltere yakın zamanda tek kullanımlık plastikleri yasaklamak için bir hareket planını hayata geçirmeyi hedefliyor.





Birleşik Krallık hükümeti, her yıl 100 milyondan fazla deniz canlısının plastik atıklara nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.





Wimbledon tenis turnuvasında plastik kullanımının yasaklanması tam olarak uygulanamasa da turnuva bu işin öncülüğünü yapma hedefiyle yola çıktı.