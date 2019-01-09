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Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı
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Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı
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09 Ocak 2019 11:31
Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı
Starbucks Türkiye'de sattığı kahvelere zam yaptı. Zammın bugünden itibaren uygulandığı öğrenildi. Starbucks Türkiye en son 2018 yılının eylül ayında kahvelerine zam yapmıştı.
SHABER3.COM
‘Tall' boy filtre kahve 6.50 TL'den 7 TLye, ‘grande' 7.50 TL'den, 8.75 TL'ye, ‘venti' ise 8.50 TL'den 9.75 TL'ye çıktı.
En küçük boy chai tea latte 10.50 TL'den 11 TL'ye çıktı.
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