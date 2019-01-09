Samanyolu Haber /Gündem / Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı /09 Ocak 2019 11:31

Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı

Starbucks Türkiye'de sattığı kahvelere zam yaptı. Zammın bugünden itibaren uygulandığı öğrenildi. Starbucks Türkiye en son 2018 yılının eylül ayında kahvelerine zam yapmıştı.

SHABER3.COM

‘Tall' boy filtre kahve 6.50 TL'den 7 TLye, ‘grande' 7.50 TL'den, 8.75 TL'ye, ‘venti' ise 8.50 TL'den 9.75 TL'ye çıktı.

En küçük boy chai tea latte 10.50 TL'den 11 TL'ye çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı Sonraki Haber >>

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Otoyolda feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Paraşütçü hortuma kapıldı

Paraşütçü hortuma kapıldı

İlginç bir cenaze töreni !

İlginç bir cenaze töreni !

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Yılanla oyun pahalıya mal oluyordu

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Ucuz kıymaya boya mı konuyor? Suya atılınca rengi gitti

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:37:45