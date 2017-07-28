Samanyolu Haber /Gündem / Starbucks 3 bin 300 kişinin işten çıkartacak /28 Temmuz 2017 17:38

Starbucks 3 bin 300 kişinin işten çıkartacak

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks 3 bin 300 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Starbucks 3 bin 300 kişinin işten çıkartacak



ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, bünyesinde bulunan Teavana adlı mağazalarının gelecek yıl kapatılacağını ve bu mağazalarda çalışan 3 bin 300 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, firmanın 2012'de satın aldığı Teavana adlı çay şirketinin 379 şubesinin tamamının gelecek yıl kapatılacağı, söz konusu şubelerde çalışan 3 bin 300 kişinin bu durumdan etkileneceği bildirildi.

Açıklamada, işten çıkarılacak 3 bin 300 kişinin Starbucks bünyesinde yeniden işe alınabileceği bilgisine yer verilirken, şirketin gelecek 5 yılda 68 bini ABD'de olmak üzere dünya genelinde toplam 240 bin kişiye istihdam yaratacağı kaydedildi.

Starbucks, 2012'nin sonunda Teavana'yı 620 milyon dolara satın almıştı.
ÇİN'DEKİ ŞUBE HEDEFİ 5 BİN 

Starbucks'tan yapılan bir başka açıklamada ise firmanın Çin'deki East China JV adlı şirkette geriye kalan yüzde 50 payını da 1,3 milyar dolara satın alacağı ifade edildi.

Böylece Starbucks'ın Çin'de bulunan yaklaşık bin 300 şubesini tamamen kontrol edeceğinin vurgulandığı açıklamada, ABD'den sonra Çin'in şirket için en hızlı büyüyen pazar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starbucks Başkanı ve Üst Yöneticisi Kevin Johnson, 2021 yılı itibarıyla Çin'de 5 binden fazla şubelerinin bulunmasının hedeflendiğini bildirdi.

Starbucks'ın dünya genelinde 25 binden fazla şubesi bulunuyor.
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