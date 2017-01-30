Starbucks 10 bin mülteci istihdam edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye mülteci kabulünü askıya alan ve yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarınaseyahat yasağı getiren tartışmalı kararnamesine tepkiler sürüyor.





75 ülkede faaliyet gösteren kahve devi Starbucks, şubelerde gelecek beş yıl içinde 10 bin mültecinin istihdam edilmesinin planlandığını açıkladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Howard Schultz, kararı şirketin internet sitesinde yayınlanan bir mektup ile duyurdu. Kararda, savaş, zulüm ve ayrımcılıktan kaçan mültecilere iş imkânı sunulmasının planlandığı, planın ilk etapta kendi ülkelerinde ABD Ordusu için çevirmenlik gibi işlerde çalışmış olan mültecileri kapsayacağı ifade edildi.

Trump'ın Meksika sınırına duvar örme planlarını da sert şekilde eleştiren Starbucks yöneticisi Schultz, "Köprü yapın, duvar değil" dedi. Shultz, Meksika'da 600 şubesi ve 7 bin çalışanı bulunan Starbucks'ın ülkedeki yatırımlarını da sürdüreceğini ifade etti.



